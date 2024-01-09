Базовые противоэпидемические нормы: в Минздраве объяснили, кому и когда следует надевать маску

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что медицинские маски, соблюдение дистанции и "локальный карантин" - это базовые противоэпидемические и профилактические нормы. Об этом пишет УНН.

Детали

В Минздраве подчеркивают, что несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, эти нормы действуют в Украине на постоянной основе.

Такие меры могут применять в областях или отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или отдельных классах, школах или предприятиях - объяснили в министерстве.

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Надевать защитную маску рекомендовано, если:

вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;



вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;



здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты;



врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы и во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.



Дополнение

В ведомстве объяснили, что уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области.

Он высчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона который начинается в Украине в октябре и заканчивается весной.

Напомним,

В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах.

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