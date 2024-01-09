Базові протиепідемічні норми: у МОЗ пояснили, кому та коли слід одягати маску
Київ • УНН
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям про базові протиепідемічні та профілактичні норми, які діють в країні попри скасування загальнонаціонального карантину.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що медичні маски, дотримання дистанції та "локальний карантин" – це базові протиепідемічні та профілактичні норми. Про це пише УНН.
Деталі
У МОЗ підкреслюють, що попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19, ці норми діють в Україні на постійній основі.
Такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах
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Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо:
- ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
- пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
- ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
- здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
- лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.
Доповнення
У відомстві пояснили, що рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області.
Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.
Нагадаємо
У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.
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