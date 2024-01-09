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Базові протиепідемічні норми: у МОЗ пояснили, кому та коли слід одягати маску

Базові протиепідемічні норми: у МОЗ пояснили, кому та коли слід одягати маску

Київ • УНН

 • 28309 перегляди

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям про базові протиепідемічні та профілактичні норми, які діють в країні попри скасування загальнонаціонального карантину.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, що медичні маски, дотримання дистанції та "локальний карантин" – це базові протиепідемічні та профілактичні норми. Про це пише УНН.

Деталі 

У МОЗ підкреслюють, що попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19, ці норми діють в Україні на постійній основі. 

Такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах 

- пояснили в міністерстві.

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Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо:

  • ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
  • пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
  • ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
  • здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
  • лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Доповнення 

У відомстві пояснили, що рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області.

Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні в жовтні та закінчується навесні.

Нагадаємо

У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.

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Володимир Омельченко

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