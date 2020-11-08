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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52162 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 71261 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Байден в обращении к нации призвал сторонников Трампа дать друг другу шанс

Байден в обращении к нации призвал сторонников Трампа дать друг другу шанс

Киев  •  УНН

 • 15328 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камилла Харрис выступили с обращением к нации после предварительных данных о своей победе. Трансляция выступления происходила на CNN, передает УНН.

“Я понимаю разочарование тех, кто голосовал за президента (Дональда) Трампа. Я и сам несколько раз проигрывал, но давайте дадим шанс друг другу. Пришло время отказаться от резкой риторики, снизить напряжение, начать прислушиваться друг к другу и перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы”, — сказал Байден.

Он добавил, что добивался этой должности, чтобы “исцелить душу Америки”. По его словам, он хочет восстановить “основу этой страны — ее средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире”, — сказал Байден.

Байден сообщил, что планирует сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, росте благосостояния граждан, а также защиты климата и противостоянии расизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден начнет борьбу с коронавируса в США еще до формирования правительства — CNN

“В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходного периода, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19”, — заявил Байден. По его словам, разработанная программа вступит в силу после инаугурации в январе 2021 года.

Кроме того, Байден пообещал “быть президентом, не разделяет общество, а объединяет его”.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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