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Байден у зверненні до нації закликав прибічників Трампа дати один одному шанс

Байден у зверненні до нації закликав прибічників Трампа дати один одному шанс

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден і кандидат у віце-президенти Камілла Харріс виступили зі зверненням до нації після попередніх даних про свою перемогу. Трансляція виступу відбувалась на CNN, передає УНН.

“Я розумію розчарування тих, хто голосував за президента (Дональда) Трампа. Я й сам декілька разів програвав, але давайте дамо шанс один одному. Прийшов час відмовитись від різкої риторики, знизити напругу, почати дослухатись один до одного та перестати ставитись до наших опонентів як до ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці”, — сказав Байден.

Він додав, що добивався цієї посади, щоб “зцілити душу Америки”. За його словами, він хоче відновити “основу цієї країни — її середній клас — і зробити так, щоб Америку знову поважали в світі”, — сказав Байден.

Байден повідомив, що планує зосередити свої зусилля на боротьбі з COVID-19, зростанні добробуту громадян, а також захисту клімату і протистоянні расизму.

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“У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками щодо перехідного періоду, щоб допомогти підготувати проект програми дій на основі плану Байдена і Харріс по COVID-19”, — заявив Байден. За його словами, розроблена програма вступить в силу після інавгурації, в січні 2021 року.

Крім того, Байден пообіцяв “бути президентом, який не поділяє суспільство, а об’єднує його”.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

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Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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