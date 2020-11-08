Байден у зверненні до нації закликав прибічників Трампа дати один одному шанс

“Я розумію розчарування тих, хто голосував за президента (Дональда) Трампа. Я й сам декілька разів програвав, але давайте дамо шанс один одному. Прийшов час відмовитись від різкої риторики, знизити напругу, почати дослухатись один до одного та перестати ставитись до наших опонентів як до ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці”, — сказав Байден.

Він додав, що добивався цієї посади, щоб “зцілити душу Америки”. За його словами, він хоче відновити “основу цієї країни — її середній клас — і зробити так, щоб Америку знову поважали в світі”, — сказав Байден.

Байден повідомив, що планує зосередити свої зусилля на боротьбі з COVID-19, зростанні добробуту громадян, а також захисту клімату і протистоянні расизму.

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“У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками щодо перехідного періоду, щоб допомогти підготувати проект програми дій на основі плану Байдена і Харріс по COVID-19”, — заявив Байден. За його словами, розроблена програма вступить в силу після інавгурації, в січні 2021 року.

Крім того, Байден пообіцяв “бути президентом, який не поділяє суспільство, а об’єднує його”.