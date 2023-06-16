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Байден поддерживает план облегчения пути Украины в НАТО после войны - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент США Джо Байден поддерживает план Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в альянс. Об этом пишет издание Axios ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, передает УНН.

Байден поддерживает план облегчения пути Украины в НАТО после войны - СМИ

Детали

Накануне критически важного саммита в следующем месяце в Вильнюсе союзники резко разделились во мнениях относительно того, как решать вопрос будущего членства Украины. Взять Украину под зонтик безопасности НАТО сегодня фактически означало бы подписаться на войну с россией, пишет издание. Однако президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина доказала свою ценность для Альянса и должна получить конкретный путь к членству.

Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, как сообщается, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса. Однако несколько союзников НАТО в Восточной Европе откликнулись на призыв Зеленского и призвали Байдена согласиться, чтобы продемонстрировать, что Украина присоединится к Альянсу рано или поздно.

Во вторник в Белом доме Столтенберг выдвинул предложение, согласно которому альянс признает, что Украина достигла прогресса на пути к членству, и ей не нужно будет проходить поэтапный процесс получения ПДЧ, через который прошли другие восточноевропейские члены перед вступлением, говорят оба источника.

Этот процесс определяет конкретные критерии и реформы и может длиться годами или даже десятилетиями. Байден искал "золотую середину", которая могла бы объединить НАТО, и поддержал эту идею, сказал один из источников. Пока непонятно, удовлетворит ли такая формулировка Зеленского и других 30 членов НАТО. О том, что Байден предварительно поддержал план по ПДЧ, впервые сообщила газета Washington Post.

В то же время США, Франция, Германия и Великобритания также обсуждают то, что некоторые называют "израильским вариантом" - обещание вооружить и поддержать Украину в долгосрочной перспективе, не беря на себя обязательств защищать ее.

Спикер Совета национальной безопасности подтвердил, что США и другие союзники ведут переговоры "о том, как мы можем заверить Украину в их долгосрочной безопасности, чтобы сдержать любую будущую агрессию после окончания этой войны".

Хотя соглашения будут заключены между отдельными странами и Украиной, а не в масштабах всего Альянса, они, вероятно, будут объявлены до Вильнюсского саммита, который состоится 11-12 июля, отмечает издание.

В течение четырех недель до Вильнюса Байдену и другим лидерам НАТО придется решать еще две ключевые задачи: определиться с кандидатурой на замену Столтенбергу (срок пребывания в должности которого уже трижды продлевался) и убедить Турцию разрешить Швеции присоединиться к Альянсу.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тормозит вступление Швеции, утверждая, что Стокгольм укрывает членов Рабочей партии Курдистана, которая ведет восстание в Турции. После того, как Эрдоган выиграл переизбрание и Швеция предприняла несколько шагов, чтобы успокоить его беспокойство, американские и шведские официальные лица ожидали, что Эрдоган изменит свою позицию. Турецкий президент предупредил в среду, что Анкара не обязана выполнять ожидания Стокгольма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая реальность без ПДЧ: Кулеба довел до Столтенберга видение решения саммита НАТО в Вильнюсе по Украине

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