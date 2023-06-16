Нова реальність без ПДЧ: Кулеба довів до Столтенберга бачення рішення саміту НАТО у Вільнюсі щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у п'ятницю про телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої наголосив на важливості зробити у Вільнюсі крок до членства України в НАТО, зокрема усунувши ПДЧ, пише УНН.
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"Я розмовляв з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за його зусилля зробити Вільнюський саміт успішним для НАТО та України. Я також наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ. Настав час привести рішення НАТО у відповідність до нової реальності", - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку.
В Офісі Президента вказували, що 20 країн-членів Альянсу підтримують вступ України в НАТО.