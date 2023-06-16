Новая реальность без ПДЧ: Кулеба довел до Столтенберга видение решения саммита НАТО в Вильнюсе по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу о телефонном разговоре с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого подчеркнул важность сделать в Вильнюсе шаг к членству Украины в НАТО, в частности устранив ПДЧ, пишет УНН.
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"Я разговаривал с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за его усилия сделать Вильнюсский саммит успешным для НАТО и Украины. Я также подчеркнул важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ. Пришло время привести решения НАТО в соответствие с новой реальностью", - написал Кулеба в Twitter.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом.
В Офисе Президента указывали, что 20 стран-членов Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО.