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Ердоган про Швецію та НАТО: "Є очікування. Це не означає, що ми будемо їх виконувати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь на зростаючий міжнародний тиск з вимогою ратифікувати заявку Швеції на членство в НАТО до того, як західний оборонний альянс збереться на засідання в липні, заявив, що Анкара не зобов'язана виконувати очікування Стокгольму, передає УНН з посиланням на AFP.

Ердоган про Швецію та НАТО: "Є очікування. Це не означає, що ми будемо їх виконувати"

Цитата

"Цей саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі. Дай Бог, я прибуду, якщо не буде нічого надзвичайного. У Швеції є очікування. Це не означає, що ми будемо їх виконувати", - повідомив він.

Доповнення

Швеція та Фінляндія надіслали заяви на приєднання до НАТО 2022 року - незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для вступу країн до альянсу необхідне схвалення всіх його учасників. Член НАТО Туреччина відмовляється приймати Швецію до військового союзу. Анкара та Угорщина – єдині дві країни-члени, які ще не ратифікували заявку на членство.

На початку квітня Туреччина ратифікувала заявку на вступ до альянсу Фінляндії, але продовжує заперечувати проти членства Швеції. Ердоган звинуватив Швецію в тому, що вона є притулком для «терористів», особливо членів терористичного угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК), занесеної до чорного списку Туреччиною та її західними союзниками.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини та виконати свої зобов'язання. Рішення про членство Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до саміту Альянсу в липні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що «настав час» для Туреччини відмовитися від своїх заперечень щодо приєднання Швеції до НАТО.

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