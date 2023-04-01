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Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії у НАТО

Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії у НАТО

Київ • УНН

 • 483048 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційну газету Туреччини.

Деталі

Так, рішення президента про затвердження рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО було опубліковано в Офіційній газеті Туреччини.

Доповнення

Парламент Туреччини ухвалив законопроєкт протоколу вступу Фінляндії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Фінляндія офіційно стане 31-ю країною-членом НАТО найближчими днями.

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