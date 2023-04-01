Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Турецький президент Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційну газету Туреччини.
Деталі
Так, рішення президента про затвердження рішення парламенту про ратифікацію членства Фінляндії в НАТО було опубліковано в Офіційній газеті Туреччини.
Доповнення
Парламент Туреччини ухвалив законопроєкт протоколу вступу Фінляндії до НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Фінляндія офіційно стане 31-ю країною-членом НАТО найближчими днями.