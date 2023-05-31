Блінкен: «Настав час» для Швеції приєднатися до НАТО і для Туреччини отримати нові F-16

Деталі

«Ми вважаємо, що час настав», — сказав Блінкен. Він відмовився прогнозувати, коли Туреччина та Угорщина, єдині інші члени НАТО, які ще не ратифікували членство Швеції, дадуть свою згоду.

Але, сказав він, «ми не сумніваємося, що це може бути, це має бути, і ми очікуємо, що це буде» завершено до того часу, коли лідери альянсу зустрінуться у Вільнюсі, Литва, у липні на щорічному саміті.

Доповнення

Після перемоги на перевиборах на вихідних, Ердоган, ймовірно, захоче послабити свої заперечення щодо членства Швеції, зазначає THE HILL. Ердоган звинувачує Швецію в тому, що вона надто м’яко ставиться до груп, які Анкара вважає терористами, а серія протестів зі спаленням Корану в Стокгольмі розлютила його релігійну підтримку, що зробило його жорстку позицію ще більш популярною.

Крістерссон сказав, що обидві сторони підтримували контакт після голосування в неділю, і не вагався, говорячи про переваги, які Швеція принесе НАТО, «коли ми приєднаємося до альянсу».

Нагадаємо

Попри спротив деяких членів Конгресу США, адміністрація Байдена не пов’язує дві проблеми: продаж літаків F-16 Туреччині та вступ Швеції до НАТО, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.