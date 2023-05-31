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Адміністрація Байдена «не пов’язує» продаж F-16 Туреччині з заявкою Швеції на вступ до НАТО - Блінкен

Адміністрація Байдена «не пов’язує» продаж F-16 Туреччині з заявкою Швеції на вступ до НАТО - Блінкен

Київ • УНН

 • 516308 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Попри спротив деяких членів Конгресу США, адміністрація Байдена не пов’язує дві проблеми: продаж літаків F-16 Туреччині та вступ Швеції до НАТО, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, пише Anadolu Ajancy, передає УНН.

Цитата 

«Хоча ми не пов’язуємо ці дві проблеми – коли я кажу «ми», я маю на увазі адміністрацію Байдена, – деякі члени Конгресу пов’язують, але вони пов’язують вступ Швеції до НАТО з просуванням F-16», – сказав Блінкен на пресконференції разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Лулео, Швеція.

Деталі 

Блінкен назвав ці дві «різні проблеми» і зазначив, що вступ Швеції до НАТО та продаж F-16 Туреччині є «життєво важливими» для європейської безпеки.

«Ми вважаємо важливим, щоб Туреччина мала F-16 з модернізованим F-16, як критично важливий член альянсу НАТО, щоб переконатися, що вони працюють за найвищими стандартами альянсу, що вони повністю сумісні з усіма іншими союзник», - сказав він.

За його словами, Туреччина висловила «важливе та законне занепокоєння» щодо заявок двох скандинавських країн на вступ до НАТО, а Швеція та Фінляндія розглянули ці занепокоєння.

Довідково 

Анкара звернулася до Вашингтона із запитом на 40 літаків F-16 і комплекти модернізації в жовтні 2021 року і чекає зеленого світла від Конгресу США.

Деякі законодавці США заперечували проти продажу, пов’язуючи його схвалення з ратифікацією членства в НАТО для Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден заявив, що під час розмови в понеділок, президент Туреччини Таїп Ердоган повторив бажання Анкари купити винищувачі F-16 у Сполучених Штатів, тоді як Байден відповів, що Вашингтон хоче, щоб Анкара відмовилася від своїх заперечення проти вступу Швеції в НАТО.

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