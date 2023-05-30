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Байден обговорив з Ердоганом F-16 та вступ Швеції до НАТО

Київ • УНН

 • 502061 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що під час розмови в понеділок, президент Туреччини Таїп Ердоган повторив бажання Анкари купити винищувачі F-16 у Сполучених Штатів, тоді як Байден відповів, що Вашингтон хоче, щоб Анкара відмовилася від своїх заперечення проти вступу Швеції в НАТО, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Туреччина намагалася придбати у Сполучених Штатів F-16 і майже 80 комплектів модернізації на 20 мільярдів доларів, але продаж був зупинений через заперечення Конгресу США щодо проблемної ситуації з правами людини Анкари та політики щодо Сирії, хоча адміністрація Байдена неодноразово заявляв, що підтримує продаж.

Набагато менший пакет на суму 259 мільйонів доларів, включаючи оновлення програмного забезпечення авіоніки для нинішнього парку винищувачів F-16 Туреччини, був схвалений Конгресом США на початку цього року, через кілька днів після того, як Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО.

Доповнення 

Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО наприкінці березня, але продовжує заперечувати проти Швеції, заявляючи, що Стокгольм переховує членів бойових груп, які вона вважає терористичними. Угорщина також поки не схвалила заявку Швеції.

Приєднання Швеції до НАТО до середини липня, коли альянс має провести саміт лідерів у Литві, є одним із пріоритетів Вашингтона

Туреччина у короткій заяві щодо телефонної розмови між Байденом і Ердоганом заявила, що обидва лідери погодилися поглибити співпрацю з усіх аспектів їхніх двосторонніх зв’язків, важливість яких, за їх словами, зросла ще більше перед лицем регіональних і глобальних викликів.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден під час телефонної бесіди привітав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з переобранням на пост глави держави.

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