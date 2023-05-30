Байден обсудил с Эрдоганом F-16 и вступление Швеции в НАТО

Детали

Турция пыталась приобрести у Соединенных Штатов F-16 и почти 80 комплектов модернизации на 20 миллиардов долларов, но продажа была остановлена из-за возражений Конгресса США относительно проблемной ситуации с правами человека Анкары и политики в отношении Сирии, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает продажу.

Гораздо меньший пакет на сумму 259 миллионов долларов, включая обновление программного обеспечения авионики для нынешнего парка истребителей F-16 Турции, был одобрен Конгрессом США в начале этого года, через несколько дней после того, как Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО.

Дополнение

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, но продолжает возражать против Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых групп, которые она считает террористическими. Венгрия также пока не одобрила заявку Швеции.

Присоединение Швеции к НАТО к середине июля, когда альянс должен провести саммит лидеров в Литве, является одним из приоритетов Вашингтона

Турция в коротком заявлении по поводу телефонного разговора между Байденом и Эрдоганом заявила, что оба лидера согласились углубить сотрудничество по всем аспектам их двусторонних связей, важность которых, по их словам, возросла ещё больше перед лицом региональных и глобальных вызовов.

Напомним

Президент США Джо Байден во время телефонной беседы поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.