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Администрация Байдена "не связывает" продажу F-16 Турции с заявкой Швеции на вступление в НАТО - Блинкен

Киев • УНН

 • 516303 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Несмотря на сопротивление некоторых членов Конгресса США, администрация Байдена не связывает две проблемы: продажа самолетов F-16 Турции и вступление Швеции в НАТО, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет Anadolu Ajancy, передает УНН.

Цитата 

«Хотя мы не связываем эти две проблемы – когда я говорю «мы», я имею в виду администрацию Байдена, – некоторые члены Конгресса связывают, – но они связывают вступление Швеции в НАТО с продвижением F-16», – сказал Блинкен на пресс-конференции вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Лулео, Швеция.

Детали 

Блинкен назвал эти две «разные проблемы» и отметил, что вступление Швеции в НАТО и продажа F-16 Турции являются «жизненно важными» для европейской безопасности.

«Мы считаем важным, чтобы Турция имела F-16 с модернизированным F-16, как критически важный член альянса НАТО, чтобы убедиться, что они работают по самым высоким стандартам альянса, что они полностью совместимы со всеми другими союзник», - сказал он.

По его словам, Турция выразила «важную и законную обеспокоенность» по поводу заявок двух скандинавских стран на вступление в НАТО, а Швеция и Финляндия рассмотрели эту обеспокоенность.

Справочно 

Анкара обратилась в Вашингтон с запросом на 40 самолетов F-16 и комплекты модернизации в октябре 2021 года и ждет зеленого света от Конгресса США.

Некоторые законодатели США возражали против продажи, связывая ее одобрение с ратификацией членства в НАТО для Швеции и Финляндии.

Напомним 

Президент США Джо Байден заявил, что во время разговора в понедельник, президент Турции Тайип Эрдоган повторил желание Анкары купить истребители F-16 у Соединенных Штатов, тогда как Байден ответил, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражения против вступления Швеции в НАТО.

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