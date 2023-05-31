Блинкен: «Пришло время» для Швеции присоединиться к НАТО и для Турции получить новые F-16

Детали

«Мы считаем, что время пришло», — сказал Блинкен. Он отказался прогнозировать, когда Турция и Венгрия, единственные другие члены НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции, дадут свое согласие.

Но, сказал он, «мы не сомневаемся, что это может быть, это должно быть, и мы ожидаем, что это будет» завершено к тому времени, когда лидеры альянса встретятся в Вильнюсе, Литва, в июле на ежегодном саммите.

Дополнение

После победы на перевыборах на выходных, Эрдоган, вероятно, захочет ослабить свои возражения относительно членства Швеции, отмечает THE HILL. Эрдоган обвиняет Швецию в том, что она слишком мягко относится к группам, которые Анкара считает террористами, а серия протестов с сожжением Корана в Стокгольме разозлила его религиозную поддержку, что сделало его жесткую позицию еще более популярной.

Кристерссон сказал, что обе стороны поддерживали контакт после голосования в воскресенье, и не колебался, говоря о преимуществах, которые Швеция принесет НАТО, «когда мы присоединимся к альянсу».

Напомним

Несмотря на сопротивление некоторых членов Конгресса США, администрация Байдена не связывает две проблемы: продажу самолетов F-16 Турции и вступление Швеции в НАТО, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.