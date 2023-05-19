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Президент Туреччини все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО

Президент Туреччини все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО

Київ • УНН

 • 653484 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав CNN, що він все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО, повторивши свою заяву про те, що Стокгольм дозволив терористичним організаціям сховатися в країні, інформує УНН.

Цитата

«Я не може прихильно ставитися до заявки Швеції на членство, поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних угрупованьТуреччини вільно блукати вулицями Стокгольма», - сказав він в інтерв'ю CNN.

Контекст

Ердоган вже давно звинувачує Швецію у приховуванні бойовиків забороненої Робочої партії Курдистану. Ердоган каже, що хотів би, щоб ці особи були екстрадовані, але Стокгольм ясно дав зрозуміти, що цього не станеться. Глухий кут заблокував вступ Швеції до НАТО, навіть незважаючи на те, що Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу минулого місяця.

Деякі західні офіційні особи та спостерігачі на Близькому Сході припустили, що заяви про тероризм є прикриттям для Ердогана, щоб він не займався питанням НАТО, і потенційно можуть роздратувати путіна в політично незручний час.

росія надала Туреччині економічну допомогу після того, як інші країни ввели санкції проти Анкари, і путін залишається привабливим партнером у зусиллях відновлення країни після землетрусу, сказав CNN у березні Гонул Тол, учений з турецької програми Інституту Близького Сходу.

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