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«Я не может благосклонно относиться к заявке Швеции на членство, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических группировок Турции свободно гулять по улицам Стокгольма», — сказал он в интервью CNN.

Контекст

Эрдоган уже давно обвиняет Швецию в укрывательстве боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана. Эрдоган говорит, что хотел бы, чтобы эти лица были экстрадированы, но Стокгольм ясно дал понять, что этого не произойдет. Тупик заблокировал вступление Швеции в НАТО, даже несмотря на то, что Финляндия официально присоединилась к альянсу в прошлом месяце.

Некоторые западные официальные лица и наблюдатели на Ближнем Востоке предположили, что заявления о терроризме являются прикрытием для Эрдогана, чтобы он не занимался вопросом НАТО, и потенциально могут разозлить путина в политически неудобное время.

россия оказала Турции экономическую помощь после того, как другие страны ввели санкции против Анкары, и путин остается привлекательным партнером в усилиях восстановления страны после землетрясения, сказал CNN в марте Гонул Тол, ученый из турецкой программы Института Ближнего Востока.