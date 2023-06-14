Эрдоган про Швецию и НАТО: "Есть ожидания. Это не значит, что мы будем их выполнять"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на растущее международное давление с требованием ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО до того, как западный оборонный альянс соберется на заседание в июле, заявил, что Анкара не обязана выполнять ожидания Стокгольма, передает УНН со ссылкой на AFP.
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"Этот саммит НАТО состоится в Вильнюсе. Дай Бог, я прибуду, если не будет ничего чрезвычайного. У Швеции есть ожидания. Это не значит, что мы будем их выполнять", - сообщил он.
Дополнение
Швеция и Финляндия направили заявления на присоединение к НАТО в 2022 году - вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Для вступления стран в альянс необходимо одобрение всех его участников. Член НАТО Турция отказывается принимать Швецию в военный союз. Анкара и Венгрия – единственные две страны-члены, которые еще не ратифицировали заявку на членство.
В начале апреля Турция ратифицировала заявку на вступление в альянс Финляндии, но продолжает возражать против членства Швеции. Эрдоган обвинил Швецию в том, что она является убежищем для «террористов», особенно членов террористической группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК), занесённой в чёрный список Турцией и её западными союзниками.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции и выполнить свои обязательства. Решение о членстве Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до саммита Альянса в июле.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «настало время» для Турции отказаться от своих возражений относительно присоединения Швеции к НАТО.
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