Байден підтримує план полегшення шляху України до НАТО після війни - ЗМІ

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Напередодні критично важливого саміту наступного місяця у Вільнюсі союзники різко розділилися в думках щодо того, як розв'язувати питання майбутнього членства України. Взяти Україну під безпекову парасольку НАТО сьогодні фактично означало б підписатися на війну з росією, пише видання. Однак президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна довела свою цінність для Альянсу і повинна отримати конкретний шлях до членства.

Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомляється, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих у 2008 році, щодо того, що Україна одного дня стане членом Альянсу. Однак кілька союзників НАТО у Східній Європі відгукнулися на заклик Зеленського і закликали Байдена погодитися, щоб продемонструвати, що Україна приєднається до Альянсу рано чи пізно.

У вівторок у Білому домі Столтенберг висунув пропозицію, згідно з якою альянс визнає, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде проходити поетапний процес отримання ПДЧ, через який пройшли інші східноєвропейські члени перед вступом, кажуть обидва джерела.

Цей процес визначає конкретні критерії та реформи і може тривати роками або навіть десятиліттями. Байден шукав "золоту середину", яка могла б об'єднати НАТО, і підтримав цю ідею, сказало одне з джерел. Поки що незрозуміло, чи задовольнить таке формулювання Зеленського та інших 30 членів НАТО. Про те, що Байден попередньо підтримав план щодо ПДЧ, вперше повідомила газета Washington Post.

Водночас США, Франція, Німеччина і Великобританія також обговорюють те, що дехто називає "ізраїльським варіантом" - обіцянку озброїти і підтримати Україну в довгостроковій перспективі, не беручи на себе зобов'язань захищати її.

Речник Ради національної безпеки підтвердив, що США та інші союзники ведуть переговори "про те, як ми можемо запевнити Україну в їхній довгостроковій безпеці, щоб стримати будь-яку майбутню агресію після закінчення цієї війни".

Хоча угоди будуть укладені між окремими країнами і Україною, а не в масштабах всього Альянсу, вони, ймовірно, будуть оголошені до Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня, зазначає видання.

Впродовж чотирьох тижнів до Вільнюса Байдену та іншим лідерам НАТО доведеться вирішувати ще два ключових завдання: визначитися з кандидатурою на заміну Столтенбергу (термін перебування на посаді якого вже тричі продовжувався) і переконати Туреччину дозволити Швеції приєднатися до Альянсу.

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган гальмує вступ Швеції, стверджуючи, що Стокгольм переховує членів Робітничої партії Курдистану, яка веде повстання в Туреччині. Після того, як Ердоган виграв переобрання і Швеція зробила кілька кроків, щоб заспокоїти його занепокоєння, американські і шведські офіційні особи очікували, що Ердоган змінить свою позицію. Турецький президент попередив у середу, що Анкара не зобов'язана виконувати очікування Стокгольму.

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