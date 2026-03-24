Бахрейн предложил Совбезу ООН разрешить применение силы для защиты судоходства в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Бахрейн подал резолюцию о применении силы против атак Ирана на торговые суда. Документ поддержали США, но Россия и Китай могут наложить вето.

Бахрейн подал в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей возможность применения силы для защиты судоходства в Ормузском проливе. Документ появился на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В тексте резолюции предлагается разрешить странам использовать "все необходимые средства" для обеспечения безопасности коммерческих судов. Такая формулировка в международной практике означает возможность применения силы.

Документ также требует от Ирана "немедленно прекратить все нападения на торговые суда и любые попытки помешать свободе судоходства". По словам дипломатов, инициативу поддержали другие страны Персидского залива и США.

Причины и ситуация в регионе

Предложение связано с опасениями относительно безопасности Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

После атак Ирана на суда в рамках конфликта с США и Израилем движение в этом районе значительно сократилось. В проекте резолюции действия Ирана называют угрозой международному миру и безопасности.

Шансы на принятие

Дипломаты отмечают, что вероятность принятия резолюции низка. Ожидается, что Россия и Китай могут воспользоваться правом вето.

Для принятия документа необходимо как минимум девять голосов членов Совета Безопасности и отсутствие вето со стороны постоянных членов.

В то же время сообщается, что Франция работает над альтернативным вариантом резолюции.

Степан Гафтко

