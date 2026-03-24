Бахрейн запропонував Радбезу ООН дозволити застосування сили для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

19:55 • 6508 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 15379 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 17701 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 18482 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 18261 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 14907 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 26973 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 40946 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 32914 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 55712 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Популярнi новини
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 12259 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 21683 перегляди
ЄС готує відповідь на агресію росії в Чорному морі. Каллас анонсувала нові кроки23 березня, 17:27 • 4738 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto18:21 • 13920 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto18:36 • 10371 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto18:21 • 14002 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 21766 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 22718 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 26970 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 34008 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Мая Санду
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto21:52 • 3566 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto18:36 • 10440 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 12354 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 62881 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 63879 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Бахрейн запропонував Радбезу ООН дозволити застосування сили для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Бахрейн подав резолюцію про застосування сили проти атак Ірану на торговельні судна. Документ підтримали США, але росія та Китай можуть накласти вето.

Бахрейн подав до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції, яка передбачає можливість застосування сили для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Документ з’явився на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У тексті резолюції пропонується дозволити країнам використовувати "всі необхідні засоби" для забезпечення безпеки комерційних суден. Таке формулювання в міжнародній практиці означає можливість застосування сили.

Документ також вимагає від Ірану "негайно припинити всі напади на торговельні судна та будь-які спроби перешкодити свободі судноплавства". За словами дипломатів, ініціативу підтримали інші країни Перської затоки та США.

Причини та ситуація в регіоні

Пропозиція пов’язана з побоюваннями щодо безпеки Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

В Ірані заперечують факт переговорів після заяв Трампа, що опустили ціну на нафту на понад 13%23.03.26, 15:00 • 3696 переглядiв

Після атак Ірану на судна в межах конфлікту зі США та Ізраїлем рух у цьому районі значно скоротився. У проєкті резолюції дії Ірану називають загрозою міжнародному миру та безпеці.

Шанси на ухвалення

Дипломати зазначають, що ймовірність ухвалення резолюції є низькою. Очікується, що росія та Китай можуть скористатися правом вето.

Для прийняття документа необхідно щонайменше дев’ять голосів членів Ради Безпеки та відсутність вето з боку постійних членів.

Водночас повідомляється, що Франція працює над альтернативним варіантом резолюції.

Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари23.03.26, 05:35 • 26295 переглядiв

Степан Гафтко

