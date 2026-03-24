Бахрейн запропонував Радбезу ООН дозволити застосування сили для захисту судноплавства в Ормузькій протоці
Бахрейн подав резолюцію про застосування сили проти атак Ірану на торговельні судна. Документ підтримали США, але росія та Китай можуть накласти вето.
Бахрейн подав до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції, яка передбачає можливість застосування сили для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Документ з’явився на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У тексті резолюції пропонується дозволити країнам використовувати "всі необхідні засоби" для забезпечення безпеки комерційних суден. Таке формулювання в міжнародній практиці означає можливість застосування сили.
Документ також вимагає від Ірану "негайно припинити всі напади на торговельні судна та будь-які спроби перешкодити свободі судноплавства". За словами дипломатів, ініціативу підтримали інші країни Перської затоки та США.
Причини та ситуація в регіоні
Пропозиція пов’язана з побоюваннями щодо безпеки Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.
Після атак Ірану на судна в межах конфлікту зі США та Ізраїлем рух у цьому районі значно скоротився. У проєкті резолюції дії Ірану називають загрозою міжнародному миру та безпеці.
Шанси на ухвалення
Дипломати зазначають, що ймовірність ухвалення резолюції є низькою. Очікується, що росія та Китай можуть скористатися правом вето.
Для прийняття документа необхідно щонайменше дев’ять голосів членів Ради Безпеки та відсутність вето з боку постійних членів.
Водночас повідомляється, що Франція працює над альтернативним варіантом резолюції.
