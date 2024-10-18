Байден завершил короткий визит в Германию

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
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Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
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Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112796 просмотра

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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
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Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
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Байден завершил короткий визит в Германию

Байден завершил короткий визит в Германию

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 18:06  •  788 просмотра

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Президент США Джо Байден завершил визит в Германию. Он получил высшую награду ФРГ за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса.

Президент США Джо Байден завершил визит в Германию, который длился менее 24 часов, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным СМИ, во дворце Бельвю президент США получил из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера высшую награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Таким образом были отмечены заслуги Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, пояснили в канцелярии президента ФРГ.

"Мы направляемся к очень тяжелой зиме": Байден в Берлине призвал не ослаблять поддержку Украины18 октября 2024, 13:53 • 11809 просмотров

Напомним

Президент США Джо Байден прибыл в четверг в Берлин с коротким визитом, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании на фоне призывов Киева принять немедленные меры для прекращения боевых действий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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