Байден завершил короткий визит в Германию

Президент США Джо Байден завершил визит в Германию, который длился менее 24 часов, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным СМИ, во дворце Бельвю президент США получил из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера высшую награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Таким образом были отмечены заслуги Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, пояснили в канцелярии президента ФРГ.

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Напомним

Президент США Джо Байден прибыл в четверг в Берлин с коротким визитом, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании на фоне призывов Киева принять немедленные меры для прекращения боевых действий.