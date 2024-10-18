Байден завершив короткий візит до Німеччини
Київ • УНН
Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини. Він отримав найвищу нагороду ФРН за зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу.
Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини, який тривав менше ніж 24 години, передає УНН із посиланням на DW.
За даними ЗМІ, у палаці Бельвю президент США отримав із рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра найвищу нагороду ФРН - Великий хрест особливою мірою ордену "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Таким чином було відзначено заслуги Байдена у справі зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу, пояснили у канцелярії президента ФРН.
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