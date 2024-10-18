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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2036 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Байден завершив короткий візит до Німеччини

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини. Він отримав найвищу нагороду ФРН за зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу.

Байден завершив короткий візит до Німеччини

Президент США Джо Байден завершив візит до Німеччини, який тривав менше ніж 24 години, передає УНН із посиланням на DW.

За даними ЗМІ, у палаці Бельвю президент США отримав із рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра найвищу нагороду ФРН - Великий хрест особливою мірою ордену "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Таким чином було відзначено заслуги Байдена у справі зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу, пояснили у канцелярії президента ФРН.

"Ми прямуємо до дуже важкої зими": Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України18.10.24, 16:53 • 17506 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Джо Байден прибув у четвер до Берліна з коротким візитом, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії на тлі закликів Києва вжити негайних заходів для припинення бойових дій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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