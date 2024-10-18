"Ми прямуємо до дуже важкої зими": Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України
Київ • УНН
Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Він попередив про "дуже важку зиму" та наголосив на необхідності допомагати Україні до досягнення справедливого миру.
Президент США Джо Байден під час свого візиту до Німеччини в п'ятницю, 18 жовтня, закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, повідомляє УНН із посиланням на AFP.
Байден заявив, що західні союзники повинні "продовжувати нашу підтримку... до тих пір, поки Україна не здобуде справедливий і стійкий мир".
"Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опустити руки", - заявив Байден.
Під час свого одноденного візиту Байден зустрівся з канцлером Олафом Шольцем, після чого президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер прибули до канцелярії для чотиристоронніх переговорів.
Доповнення
16 жовтня Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України, зазначивши, що не знає, якою буде пропозиція до України після виборів в США, але існує три варіанти шляхів вперед, зокрема підтримка союзників, які побоюються певних ризиків.