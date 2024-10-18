"Ми прямуємо до дуже важкої зими": Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3000 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12770 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29360 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45882 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81154 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66363 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78622 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93837 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87335 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178208 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16150 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24028 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10947 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9184 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7968 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29354 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178206 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334322 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267945 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1032 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45881 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18180 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23305 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28991 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Ми прямуємо до дуже важкої зими": Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України

Київ • УНН

 • 17506 перегляди

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини закликав союзників продовжувати підтримувати Україну. Він попередив про "дуже важку зиму" та наголосив на необхідності допомагати Україні до досягнення справедливого миру.

"Ми прямуємо до дуже важкої зими": Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Німеччини в п'ятницю, 18 жовтня, закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, повідомляє УНН із посиланням на AFP. 

Байден заявив, що західні союзники повинні "продовжувати нашу підтримку... до тих пір, поки Україна не здобуде справедливий і стійкий мир".

"Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опустити руки", - заявив Байден.

Під час свого одноденного візиту Байден зустрівся з канцлером Олафом Шольцем, після чого президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер прибули до канцелярії для чотиристоронніх переговорів.

Доповнення

16 жовтня Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України, зазначивши, що не знає, якою буде пропозиція до України після виборів в США, але існує три варіанти шляхів вперед, зокрема підтримка союзників, які побоюються певних ризиків. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
NATO
Еммануель Макрон
Німеччина
Олаф Шольц
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58