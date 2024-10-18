"Мы направляемся к очень тяжелой зиме": Байден в Берлине призвал не ослаблять поддержку Украины

Президент США Джо Байден во время своего визита в Германию в пятницу, 18 октября, призвал союзников по НАТО продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Байден заявил, что западные союзники должны «продолжать нашу поддержку... до тех пор, пока Украина не обретет справедливый и устойчивый мир».

«Мы направляемся к очень тяжелой зиме. Мы не можем опустить руки», - заявил Байден.

Во время своего однодневного визита Байден встретился с канцлером Олафом Шольцем, после чего президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер прибыли в канцелярию для четырехсторонних переговоров.

Дополнение

16 октября Президент США Джо Байден провел разговор с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет безопасности помощи Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы и бронетехнику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины, отметив, что не знает, каким будет предложение к Украине после выборов в США, но существует три варианта путей вперед, в частности поддержка союзников, которые опасаются определенных рисков.