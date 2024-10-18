Результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що результат виборів у США буде критичним для України. Він окреслив три можливі сценарії розвитку подій, залежно від переможця президентських перегонів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України, зазначивши, що не знає, якою буде пропозиція до України після виборів в США, але існує три варіанти шляхів вперед, зокрема підтримка союзників, які побоюються певних ризиків. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.
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Як заявив Зеленський, результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України, зокрема, і щодо НАТО.
Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів в США. Ми бачимо три різні шляхи вперед. Один з них – продовження підтримки, але з союзниками, які все ще побоюються певних ризиків. Залежно від того, хто виграє перегони за Білий дім, ми бачимо два інших шляхи. Чи буде це більш позитивно? Чи менш позитивним? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення Плану перемоги схоже на дискусію щодо постачання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16, коли спочатку союзники відмовлялися, але потім дійшли згоди.