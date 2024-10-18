Результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины, отметив, что не знает, каким будет предложение к Украине после выборов в США, но существует три варианта путей вперед, в частности поддержка союзников, которые опасаются определенных рисков. Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины, в том числе и в отношении НАТО.

Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов в США. Мы видим три разных пути вперед. Один из них - продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще опасаются определенных рисков. В зависимости от того, кто выиграет гонку за Белый дом, мы видим два других пути. Будет ли это более позитивно? Или менее позитивным? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение Плана победы похоже на дискуссию о поставках Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16, когда сначала союзники отказывались, но потом пришли к согласию.