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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины - Зеленский

Результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 07:37  •  5383 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что результат выборов в США будет критическим для Украины. Он очертил три возможных сценария развития событий, в зависимости от победителя президентской гонки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины, отметив, что не знает, каким будет предложение к Украине после выборов в США, но существует три варианта путей вперед, в частности поддержка союзников, которые опасаются определенных рисков. Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины, в том числе и в отношении НАТО.

Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов в США. Мы видим три разных пути вперед. Один из них - продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще опасаются определенных рисков. В зависимости от того, кто выиграет гонку за Белый дом, мы видим два других пути. Будет ли это более позитивно? Или менее позитивным? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение Плана победы похоже на дискуссию о поставках Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16, когда сначала союзники отказывались, но потом пришли к согласию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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