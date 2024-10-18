Байден отримав найвищу нагороду Німеччини за відновлення трансатлантичних зв'язків
Київ • УНН
Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.
За відновлення трансатлантичних відносин президент США Джо Байден отримав найвищу нагороду ФРН. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.
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18 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час урочистої церемонії в палаці Бельвю вручив Джо Байдену великий хрест особливого ступеня ордену "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина", що є найвищою державною нагородою у ФРН.
У повідомленні канцелярії президента ФРН зазначається, що глава німецької держави відзначив заслуги Джо Байдена у справі зміцнення німецько-американської дружби і трансатлантичного альянсу, які за минулі п'ять десятиліть посилювалися багато в чому завдяки Байдену і особливо на тлі російської агресії проти України.
Штайнмаєр підкреслив, що для Німеччини дружба зі Сполученими Штатами "була, є і буде екзистенційно важливою" - як для безпеки країни, так і для її демократії.
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Він також високо оцінив зусилля Байдена з надання допомоги Україні після повномасштабного російського вторгнення. За його словами, путін прорахувався, вважаючи Захід слабким. "НАТО стала сильнішою і згуртованішою, ніж будь-коли раніше, і цим ми особливо зобов'язані вашому керівництву", - сказав він.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у четвер та п'ятницю проводить візит до Берліна, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.
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