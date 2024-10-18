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Байден отримав найвищу нагороду Німеччини за відновлення трансатлантичних зв'язків

Київ • УНН

 • 17498 перегляди

Президент США Джо Байден нагороджений найвищою відзнакою ФРН за зміцнення німецько-американської дружби. Президент Німеччини відзначив роль Байдена у посиленні трансатлантичного альянсу та підтримці України.

Байден отримав найвищу нагороду Німеччини за відновлення трансатлантичних зв'язків

За відновлення трансатлантичних відносин президент США Джо Байден отримав найвищу нагороду ФРН. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

18 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час урочистої церемонії в палаці Бельвю вручив Джо Байдену великий хрест особливого ступеня ордену "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина", що є найвищою державною нагородою у ФРН.

У повідомленні канцелярії президента ФРН зазначається, що глава німецької держави відзначив заслуги Джо Байдена у справі зміцнення німецько-американської дружби і трансатлантичного альянсу, які за минулі п'ять десятиліть посилювалися багато в чому завдяки Байдену і особливо на тлі російської агресії проти України.

Штайнмаєр підкреслив, що для Німеччини дружба зі Сполученими Штатами "була, є і буде екзистенційно важливою" - як для безпеки країни, так і для її демократії.

Коли вас обрали президентом, ви буквально за одну ніч повернули Європі надію на трансатлантичний альянс

- сказав Штайнмаєр.

Він також високо оцінив зусилля Байдена з надання допомоги Україні після повномасштабного російського вторгнення. За його словами, путін прорахувався, вважаючи Захід слабким. "НАТО стала сильнішою і згуртованішою, ніж будь-коли раніше, і цим ми особливо зобов'язані вашому керівництву", - сказав він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у четвер та п'ятницю проводить візит до Берліна, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

Зеленський про реакцію партнерів на План перемоги: схожа з попередніми дискусіями щодо надання Україні Patriot або F-1618.10.24, 10:17 • 13929 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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