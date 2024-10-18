Байден получил высшую награду Германии за восстановление трансатлантических связей

За восстановление трансатлантических отношений президент США Джо Байден получил высшую награду ФРГ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

18 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии во дворце Бельвю вручил Джо Байдену большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", что является высшей государственной наградой в ФРГ.

В сообщении канцелярии президента ФРГ отмечается, что глава немецкого государства отметил заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины.

Штайнмайер подчеркнул, что для Германии дружба с Соединенными Штатами "была, есть и будет экзистенциально важной" - как для безопасности страны, так и для ее демократии.

Когда вас избрали президентом, вы буквально за одну ночь вернули Европе надежду на трансатлантический альянс - сказал Штайнмайер.

Он также высоко оценил усилия Байдена по оказанию помощи Украине после полномасштабного российского вторжения. По его словам, путин просчитался, считая Запад слабым. "НАТО стала сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и этим мы особенно обязаны вашему руководству", - сказал он.

Напомним

Президент США Джо Байден в четверг и пятницу проводит визит в Берлин, чтобы обсудить вторжение россии в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Зеленский о реакции партнеров на План победы: схожа с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине Patriot или F-16