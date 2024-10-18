Байден получил высшую награду Германии за восстановление трансатлантических связей
Киев • УНН
Президент США Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ за укрепление германо-американской дружбы. Президент Германии отметил роль Байдена в усилении трансатлантического альянса и поддержке Украины.
За восстановление трансатлантических отношений президент США Джо Байден получил высшую награду ФРГ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
18 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии во дворце Бельвю вручил Джо Байдену большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", что является высшей государственной наградой в ФРГ.
В сообщении канцелярии президента ФРГ отмечается, что глава немецкого государства отметил заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины.
Штайнмайер подчеркнул, что для Германии дружба с Соединенными Штатами "была, есть и будет экзистенциально важной" - как для безопасности страны, так и для ее демократии.
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Он также высоко оценил усилия Байдена по оказанию помощи Украине после полномасштабного российского вторжения. По его словам, путин просчитался, считая Запад слабым. "НАТО стала сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и этим мы особенно обязаны вашему руководству", - сказал он.
Напомним
Президент США Джо Байден в четверг и пятницу проводит визит в Берлин, чтобы обсудить вторжение россии в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
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