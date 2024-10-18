Байден встретился с президентом Германии
Киев • УНН
Президент США Джо Байден прибыл в Берлин для встречи с президентом Германии и другими европейскими лидерами. Главной темой переговоров станет российское вторжение в Украину и меры для прекращения боевых действий.
Сегодня, 18 октября, президент США Джо Байден встретился в Берлине с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, сообщает УНН со ссылкой на Welf.
Байден и Штайнмайер пожали руки. Сегодня, как ожидается, лидеры стран проведут переговоры.
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Президент США Джо Байден прибыл в четверг в Берлин с коротким визитом, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании на фоне призывов Киева принять немедленные меры для прекращения боевых действий.
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