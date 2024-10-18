Байден зустрівся з президентом Німеччини
Київ • УНН
Президент США Джо Байден прибув до Берліна для зустрічі з президентом Німеччини та іншими європейськими лідерами. Головною темою переговорів стане російське вторгнення в Україну та заходи для припинення бойових дій.
Сьогодні, 18 жовтня, президент США Джо Байден зустрівся у Берліні з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром, повідомляє УНН із посиланням на Welt.
Байден та Штайнмаєр потиснули руки. Сьогодні, як очікуються, лідери країн проведуть переговори.
Доповнення
Президент США Джо Байден прибув у четвер до Берліна з коротким візитом, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії на тлі закликів Києва вжити негайних заходів для припинення бойових дій.
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті17.10.24, 22:20 • 20739 переглядiв