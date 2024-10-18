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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2046 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Байден зустрівся з президентом Німеччини

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден прибув до Берліна для зустрічі з президентом Німеччини та іншими європейськими лідерами. Головною темою переговорів стане російське вторгнення в Україну та заходи для припинення бойових дій.

Байден зустрівся з президентом Німеччини

Сьогодні, 18 жовтня, президент США Джо Байден зустрівся у Берліні з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром, повідомляє УНН із посиланням на Welt.

Байден та Штайнмаєр потиснули руки. Сьогодні, як очікуються, лідери країн проведуть переговори.

Доповнення

Президент США Джо Байден прибув у четвер до Берліна з коротким візитом, щоб обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії на тлі закликів Києва вжити негайних заходів для припинення бойових дій. 

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті17.10.24, 22:20 • 20739 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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