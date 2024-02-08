Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

Президент США Джо Байден оговорился во время недавнего предвыборного мероприятия, перепутав бывших канцлеров Германии, это уже вторая его похожая оговорка менее чем за неделю. Об этом передает BILD, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Джо Байден допустил новую ошибку, он рассказывал историю из своей первой международной поездки как президент США на саммит "Большой семерки" в Великобританию в 2021 году.

Байден пересказал свой разговор с немецким политиком Хельмутом Колем, однако тот умер еще в 2017 году. Очевидно, президент США имел в виду канцлера Ангелу Меркель.

Дополнение

Это уже второй раз за неделю президент США перепутал европейских лидеров с умершими. Рассказывая очередную историю о саммите G7, Байден ранее на этой неделе перепутал президента Франции Эмманюэля Макрона с покойным Франсуа Миттераном, который возглавлял Францию с 1981 по 1995 год и умер в 1996 году.

Байден раскритиковал республиканцев после того, как Сенат заблокировал соглашение по границе с пакетом помощи Украине