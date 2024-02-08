Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  142055 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  158740 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  185279 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  235215 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252925 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234099 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252850 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Байден второй раз за неделю оговорился, перепутав бывших канцлеров Германии, пересказывая разговор с саммита G7 2021 года.

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Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

Зеленский и Залужный обсудили обновление Вооруженных сил Украины и их руководства.

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Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, во время которого микроавтобус, двигавшийся задним ходом на парковке торгового центра в Киеве, сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

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На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте

"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.

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"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

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На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

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Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.

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Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.

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В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть

На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.

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На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

В российском белгороде "хлопок": что известно

Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.

Война •   •  14955 просмотра
В российском белгороде "хлопок": что известно