Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии
Байден второй раз за неделю оговорился, перепутав бывших канцлеров Германии, пересказывая разговор с саммита G7 2021 года.
Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины
Зеленский и Залужный обсудили обновление Вооруженных сил Украины и их руководства.
На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте
Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, во время которого микроавтобус, двигавшийся задним ходом на парковке торгового центра в Киеве, сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте происшествия.
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами
В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения
Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.
В Киеве восстановили поврежденную в результате атаки рф теплосеть
Теплосеть, поврежденную в результате российского ракетного обстрела в Днепровском районе Киева 7 февраля, полностью восстановлена.
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В российском белгороде "хлопок": что известно
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.