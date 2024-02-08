Байден знову обмовився: цього разу переплутав колишніх канцлерів Німеччини
Київ • УНН
Байден вдруге за тиждень обмовився, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини , переповідаючи розмову з саміту G7 2021 року.
Президент США Джо Байден обмовився під час нещодавнього передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини , це вже друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень. Про це передає BILD, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Джо Байден припустився нової помилки, він розповідав історію зі своєї першої міжнародної поїздки як президент США на саміт "Великої сімки" до Великобританії у 2021 році.
Байден переказав свою розмову з німецьким політиком Гельмутом Колем, проте той помер ще 2017 року. Очевидно, президент США мав на увазі канцлера Ангелу Меркель.
Доповнення
Це вже вдруге за тиждень президент США переплутав європейських лідерів з померлими. Розповідаючи чергову історію про саміт G7, Байден раніше цього тижня переплутав президента Франції Емманюеля Макрона з покійним Франсуа Міттераном, який очолював Францію з 1981 по 1995 рік і помер у 1996 році.
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