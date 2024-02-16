Байден сделает заявление по поводу смерти Навального
Киев • УНН
Президент США сегодня сделает заявление относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Президент США Джо Байден сделает заявление в связи с информацией о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, выступление Байдена запланировано на 20.00 по Киеву.
По данным СМИ, Белый дом искал больше информации о смерти Навального в российской исправительной колонии, куда его отправили менее двух месяцев назад.
"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального16 февраля 2024, 13:25 • 14788 просмотров
Байден сделает заявление по поводу смерти Навального
Президент США сегодня сделает заявление относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
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