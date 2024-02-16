Байден зробить заяву щодо смерті Навального
Київ • УНН
Президент США сьогодні зробить заяву щодо смерті російського опозиціонера Олексія Навального в російській колонії.
Президент США Джо Байден зробить заяву у зв'язку з інформацією про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, передає УНН із посиланням на Reuters.
За даними ЗМІ, виступ Байдена запланований на 20.00 за Києвом.
За даними ЗМІ, Білий дім шукав більше інформації про смерть Навального в російській виправній колонії, куди його відправили менше двох місяців тому.
"Очевидно, він убитий путіним": Зеленський прокоментував смерть Навального16.02.24, 15:25 • 21546 переглядiв