Президент США Джо Байден сегодня объявит о новой иммиграционной программе, которая откроет путь к гражданству для сотен тысяч иммигрантов в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal и abc.

Детали

Во вторник президент США Джо Байден планирует объявить о новой политике, которая может устранить угрозу депортации для тысяч людей, состоящих в браке с гражданами США. Байден объявит о новой программе на мероприятии в Белом доме, организованном в честь директивы времен бывшего президента Барака Обамы, которая предоставляла защиту от депортации некоторым молодым иммигрантам.

По словам трех человек, осведомленных о планах Белого дома, Байден провел в Белом доме мероприятие в преддверии оглашения о новой политике относительно иммигрантов. Предполагается, что решение позволит примерно 490 000 пар граждан США подать заявку на участие в программе "условно-досрочного освобождения", которая защитит их от депортации и предоставит им разрешение на работу, если они прожили в стране не менее 10 лет.

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