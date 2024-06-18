Байден оголосить про захист від депортації подружжя громадян США
Київ • УНН
Байден оголосить про нову імміграційну програму, що надає захист від депортації та шлях до громадянства сотням тисяч іммігрантів, які перебувають у шлюбі з громадянами США.
Президент США Джо Байден сьогодні оголосить про нову імміграційну програму, яка відкриє шлях до громадянства для сотень тисяч іммігрантів у країні. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal та abc.
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У вівторок президент США Джо Байден планує оголосити про нову політику, яка може усунути загрозу депортації для тисяч людей, які перебувають у шлюбі з громадянами США. Байден оголосить про нову програму на заході в Білому домі, організованому на честь директиви часів колишнього президента Барака Обами, яка надавала захист від депортації деяким молодим іммігрантам.
За словами трьох осіб, обізнаних про плани Білого дому, Байден провів у Білому домі захід напередодні оголошення про нову політику щодо іммігрантів. Передбачається, що рішення дасть змогу приблизно 490 000 пар громадян США подати заявку на участь у програмі "умовно-дострокового звільнення", яка захистить їх від депортації та надасть їм дозвіл на роботу, якщо вони прожили в країні щонайменше 10 років.
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