Напередодні дебатів: Байден запускає рекламу за 50 мільйонів доларів про судимості Трампа

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4928 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65272 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152793 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148526 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123735 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133261 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85226 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93204 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98816 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89703 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21903 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45149 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18331 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24264 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12753 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148526 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222309 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372118 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308075 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1632 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12781 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31332 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28173 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123735 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Напередодні дебатів: Байден запускає рекламу за 50 мільйонів доларів про судимості Трампа

Київ • УНН

 • 16607 перегляди

Джо Байден запускає рекламну кампанію вартістю 50 мільйонів доларів, яка підкреслює кримінальні судимості Трампа та вироки за сексуальне насильство, щоб контрастувати з образом Байдена напередодні президентських дебатів.

Напередодні дебатів: Байден запускає рекламу за 50 мільйонів доларів про судимості Трампа

У США Джо Байден напередодні президентських дебатів запускає рекламну кампанію за 50 мільйонів доларів, яка повинна продемонструвати виборцям контраст між ним та його опонентом - Дональдом Трампом. Про це пише УНН з посиланням на NBC News. 

Деталі 

Кампанія запускає 30-секундний ролик під назвою "Характер має значення". Реклама висвітлює вироки проти Трампа як у кримінальних, так і в цивільних процесах.

Його засудили за 34 кримінальні злочини, визнали відповідальним за сексуальне насильство, і він здійснював фінансові махінації. Тим часом Джо Байден працював

— розповідає оповідач у рекламі.

У кампанії Байдена заявили, що телевізійна реклама буде показуватися "в усіх штатах на полі битви" та на кабельному телебаченні.

Трамп зробив скандальну заяву щодо Зеленського16.06.24, 12:14 • 34535 переглядiв

Ці вибори відбуваються між засудженим злочинцем, який піклується лише про себе, та президентом, який бореться за вашу сім’ю

- йдеться в новому рекламному ролику від кампанії Байдена. 

Доповнення

Зазначається, що Байден особисто назвав Трампа "засудженим злочинцем" незабаром після оголошення вироку. За його словами, "тривожно", що "колишній президент, який є засудженим злочинцем, тепер претендує на посаду президента".

Нагадаємо

Кандидати у президенти США Джо Байден та Дональд Трамп погодились взяти участь у дебатах. Проте цього разу вони пройдуть за  новими правилами - без чернеток, підказок та авдиторії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76