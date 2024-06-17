Напередодні дебатів: Байден запускає рекламу за 50 мільйонів доларів про судимості Трампа

Джо Байден запускає рекламну кампанію вартістю 50 мільйонів доларів, яка підкреслює кримінальні судимості Трампа та вироки за сексуальне насильство, щоб контрастувати з образом Байдена напередодні президентських дебатів.

У США Джо Байден напередодні президентських дебатів запускає рекламну кампанію за 50 мільйонів доларів, яка повинна продемонструвати виборцям контраст між ним та його опонентом - Дональдом Трампом. Про це пише УНН з посиланням на NBC News. Деталі Кампанія запускає 30-секундний ролик під назвою "Характер має значення". Реклама висвітлює вироки проти Трампа як у кримінальних, так і в цивільних процесах. Його засудили за 34 кримінальні злочини, визнали відповідальним за сексуальне насильство, і він здійснював фінансові махінації. Тим часом Джо Байден працював — розповідає оповідач у рекламі. У кампанії Байдена заявили, що телевізійна реклама буде показуватися "в усіх штатах на полі битви" та на кабельному телебаченні. Трамп зробив скандальну заяву щодо Зеленського Ці вибори відбуваються між засудженим злочинцем, який піклується лише про себе, та президентом, який бореться за вашу сім’ю - йдеться в новому рекламному ролику від кампанії Байдена. Доповнення Зазначається, що Байден особисто назвав Трампа "засудженим злочинцем" незабаром після оголошення вироку. За його словами, "тривожно", що "колишній президент, який є засудженим злочинцем, тепер претендує на посаду президента". Нагадаємо Кандидати у президенти США Джо Байден та Дональд Трамп погодились взяти участь у дебатах. Проте цього разу вони пройдуть за новими правилами - без чернеток, підказок та авдиторії.