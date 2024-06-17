Киев • УНН
Джо Байден запускает рекламную кампанию стоимостью 50 миллионов долларов, которая подчеркивает уголовные судимости Трампа и приговоры за сексуальное насилие, чтобы контрастировать с образом Байдена накануне президентских дебатов.
В США Джо Байден накануне президентских дебатов запускает рекламную кампанию за 50 миллионов долларов, которая должна продемонстрировать избирателям контраст между ним и его оппонентом - Дональдом Трампом. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Кампания запускает 30-секундный ролик под названием "Характер имеет значение". Реклама освещает приговоры против Трампа как в уголовных, так и в гражданских процессах.
Он был осужден за 34 уголовных преступления, признан ответственным за сексуальное насилие и совершал финансовые махинации. Тем временем Джо Байден работал
В кампании Байдена заявили, что телевизионная реклама будет показываться "во всех штатах на поле битвы" и на кабельном телевидении.
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Эти выборы происходят между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью
Дополнение
Отмечается, что Байден лично назвал Трампа "осужденным преступником" вскоре после оглашения приговора. По его словам, "тревожно", что "бывший президент, который является осужденным преступником, теперь претендует на пост президента".
Напомним
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп согласились принять участие в дебатах. Однако на этот раз они пройдут по новым правилам - без черновиков, подсказок и аудитории.