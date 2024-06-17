В США Джо Байден накануне президентских дебатов запускает рекламную кампанию за 50 миллионов долларов, которая должна продемонстрировать избирателям контраст между ним и его оппонентом - Дональдом Трампом. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Кампания запускает 30-секундный ролик под названием "Характер имеет значение". Реклама освещает приговоры против Трампа как в уголовных, так и в гражданских процессах.

Он был осужден за 34 уголовных преступления, признан ответственным за сексуальное насилие и совершал финансовые махинации. Тем временем Джо Байден работал - рассказывает рассказчик в рекламе.

В кампании Байдена заявили, что телевизионная реклама будет показываться "во всех штатах на поле битвы" и на кабельном телевидении.

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Эти выборы происходят между осужденным преступником, который заботится только о себе, и президентом, который борется за вашу семью - говорится в новом рекламном ролике от кампании Байдена.

Дополнение

Отмечается, что Байден лично назвал Трампа "осужденным преступником" вскоре после оглашения приговора. По его словам, "тревожно", что "бывший президент, который является осужденным преступником, теперь претендует на пост президента".

Напомним

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп согласились принять участие в дебатах. Однако на этот раз они пройдут по новым правилам - без черновиков, подсказок и аудитории.