Байден готовит книгу о своем президентстве после ухода из Белого дома

Президент-демократ готовится покинуть Белый дом. Он планирует написать книгу после ухода с должности, что даст ему возможность попытаться сформировать рассказ о своем президентстве.

Передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Президент Джо Байден говорит, что пишет книгу. Изданию Axios подтвердили в Белом доме, что книга даст возможность Байдену попытаться сформировать нарратив вокруг своего президентства и бурных недель, которые привели к его историческому выходу из гонки 2024 года.

Контекст

О судьбоносном решении Байдена снова баллотироваться в 2024 году и в конце концов отойти от дел после катастрофических дебатов с новоизбранным президентом Трампом появляется множество сообщений - большинство из них не льстит 82-летнему президенту.

Собственная версия Байдена относительно этих событий почти не зафиксирована, кроме его противоречивых утверждений о том, что он мог бы победить Трампа.

Если книжный проект будет реализован, это будет шанс для Байдена полностью изложить свои взгляды на то, чего он достиг и почему он руководил циклом 2024 года именно так, как он это делал. - передает Axios.

Впервые о том, что Байден планирует написать книгу, сообщил телеканал NBC News. Представитель Белого дома подтвердил эти планы, но не предоставил дополнительных деталей.

Напомним,

Президент США Джо Байден не будет вводить запрет на приложение социальной сети TikTok, который должен вступить в силу за день до его увольнения с должности в понедельник, оставив его судьбу в руках избранного президента Дональда Трампа, со ссылкой на чиновника США в четверг сообщает AP.