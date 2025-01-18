Байден готує книгу про своє президентство після відходу з Білого дому

Президент-демократ готується покинути Білий дім. Він планує написати книжку після відходу з посади, що дасть йому можливість спробувати сформувати розповідь про своє президентство.

Передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Президент Джо Байден каже, що пише книгу. Виданню Axios підтвердили у Білому домі, що книга дасть можливість Байдену спробувати сформувати наратив навколо свого президентства та бурхливих тижнів, що призвели до його історичного виходу з перегонів 2024 року.

Контекст

Про доленосне рішення Байдена знову балотуватися у 2024 році і врешті-решт відійти від справ після катастрофічних дебатів з новообраним президентом Трампом з'являється безліч повідомлень - більшість з них не лестить 82-річному президенту.

Власна версія Байдена щодо цих подій майже не зафіксована, окрім його суперечливих тверджень про те, що він міг би перемогти Трампа.

Якщо книжковий проєкт буде реалізований, це буде шанс для Байдена повністю викласти свої погляди на те, чого він досяг і чому він керував циклом 2024 року саме так, як він це робив. - передає Axios.

Вперше про те, що Байден планує написати книгу, повідомив телеканал NBC News. Речник Білого дому підтвердив ці плани, але не надав додаткових деталей.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден не запроваджуватиме заборону на додаток соціальної мережі TikTok, яка має набути чинності за день до його звільнення з посади в понеділок, залишивши його долю в руках обраного президента Дональда Трампа, з посиланням на чиновника США у четвер повідомляє AP.