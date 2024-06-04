Азаров, Курченко и Табачник: Канада ввела санкции против ряда чиновников времен Януковича

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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3 июня 2024, 12:55  •  115352 просмотра

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Никопольский район подвергся 14 ударам беспилотников камикадзе и артиллерийскому обстрелу, в результате которых была повреждена агрофирма и два объекта инфраструктуры.

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Саммит мира направлен на привлечение представителей рф к мирным переговорам, уделяя особое внимание ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению похищенных украинских детей.

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Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору

российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали.

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Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору

Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.

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Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден

Завтра в Киеве и области стартуют масштабные военные учения ВСУ

С 5 по 13 июня в Киеве и Киевской области начнутся масштабные военные учения с привлечением техники, в которых будут задействованы личный состав, военная техника, вооружение, а также зенитные и противодиверсионные подразделения для отработки оборонительных операций.

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Завтра в Киеве и области стартуют масштабные военные учения ВСУ

Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: говорили об изменениях на поле боя, размещение ожидаемых систем ПВО и "свет"

По словам Зеленского, были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Кроме того, определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.

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Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: говорили об изменениях на поле боя, размещение ожидаемых систем ПВО и "свет"

На этой неделе кадровых вопросов в Раде не предвидится - Арахамия

На этой неделе парламент не планирует рассматривать какие-либо кадровые назначения, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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На этой неделе кадровых вопросов в Раде не предвидится - Арахамия

В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго

Завтра в энергосистеме в течение всех суток прогнозируется энергодефицит. Поэтому отключения электроэнергии могут применять в течение всех суток.

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В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго

Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине

Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не оккупирует Украину. Однако это не значит, что Украина должна быть частью НАТО.

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Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине