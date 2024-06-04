Азаров, Курченко и Табачник: Канада ввела санкции против ряда чиновников времен Януковича

Канада ввела экономические санкции против ряда украинских политиков и должностных лиц времен беглого президента Виктора Януковича. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Канады.

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В правительстве Канады считают, что ситуация в Украине является "серьезным нарушением" международного мира и безопасности, что привело к международному кризису.

В связи с этим страна ввела санкции в отношении ряда бывших соратников Януковича. Под ограничения попали:

Николай Азаров, бывший премьер-министр;

Алексей Азаров, сын Николая Азарова, экс нардеп от Партии регионов;

Раиса Богатырева, экс-министр здравоохранения;

Андрей Клюев, бывший секретарь СНБО и глава администрации Януковича;

Сергей Курченко, бизнесмен;

Виктор Пшонка, экс генпрокурор;

Артем Пшонка, сын Виктора Пшонки, экс нардеп от Партии регионов;

Дмитрий Табачник, экс министр образования;

Александр Якименко, экс глава СБУ;

Виталий Захарченко, экс глава МВД.

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Введенные ограничения запрещают канадцам проводить какие-либо финансовые операции и операции с собственностью с людьми, попавшими в перечень.

Напомним

В прошлом месяце , в мае Канада ввела санкции против двух физических и шести юридических лиц из России, которые перевозили из Северной Кореи оружие, включая ракеты.