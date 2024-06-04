Азаров, Курченко і Табачник: Канада ввела санкції проти низки чиновників часів Януковича
Київ • УНН
Канада ввела економічні санкції щодо колишніх українських політиків і чиновників, пов'язаних зі президентом Віктором Януковичем.
Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Про це пише УНН з посиланням на уряд Канади.
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В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є "серйозним порушенням" міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.
У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:
- Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
- Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
- Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
- Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
- Сергій Курченко, бізнесмен;
- Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
- Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
- Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
- Олександр Якименко, ексголова СБУ;
- Віталій Захарченко, ексголова МВС.
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Запроваджені обмеження забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.
Нагадаємо
Минулого місяця, у травні Канада запровадила санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб із росії, які перевозили з Північної Кореї зброю, включаючи ракети.