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Азаров, Курченко і Табачник: Канада ввела санкції проти низки чиновників часів Януковича

Азаров, Курченко і Табачник: Канада ввела санкції проти низки чиновників часів Януковича

Київ • УНН

 • 28322 перегляди

Канада ввела економічні санкції щодо колишніх українських політиків і чиновників, пов'язаних зі президентом Віктором Януковичем.

Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Про це пише УНН з посиланням на уряд Канади.

Деталі 

В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є "серйозним порушенням" міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:

  • Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
  • Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
  • Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
  • Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
  • Сергій Курченко, бізнесмен;
  • Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
  • Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
  • Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
  • Олександр Якименко, ексголова СБУ;
  • Віталій Захарченко, ексголова МВС.

Підписання "Харківських угод": в Україні заочно судитимуть Януковича та Азарова15.09.23, 11:15 • 313001 перегляд

Запроваджені обмеження забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.

Нагадаємо

Минулого місяця, у травні Канада запровадила санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб із росії, які перевозили з Північної Кореї зброю, включаючи ракети.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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