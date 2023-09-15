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Підписання "Харківських угод": в Україні заочно судитимуть Януковича та Азарова

Підписання "Харківських угод": в Україні заочно судитимуть Януковича та Азарова

Київ • УНН

 • 313002 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо експрезидента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколи Азарова у справі про підписання «Харківських угод» на користь росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх Президента України та очільника Уряду», - йдеться в повідомленні.

Деталі

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Повідомляється, що вони підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі», - інформує ОГП.

Зазначається, що ексголова Уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь російської федерації.

«Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації й окупації ними АР Крим і м. Севастополя», - йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначають також, що окупація півострова надала можливість рф здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф рф, а також створити нові військові частини та підрозділи зс рф. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

Доповнення

У 2022 році було завершено розслідування щодо держзради Януковича та Азарова у справі про «Харківські угоди».

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