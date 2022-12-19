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Харківські угоди: завершено розслідування щодо держзради Януковича та Азарова

Харківські угоди: завершено розслідування щодо держзради Януковича та Азарова

Київ • УНН

 • 448432 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування стосовно держзради експрезидента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколи Азарова у справі про "Харківські угоди", пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР у тісній взаємодії із Офісом Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх Президента та Прем’єр-міністра України у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Вони підготували та імплементували так звані "Харківські угоди", - повідомили у бюро.

Деталі

Як повідомляється, встановлено, що низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони «опікувались» збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їх «допомога» була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії рф проти України у лютому 2022 року, вказали у бюро.

"Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну. Надалі так звані «Харківські угоди» ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано", - повідомили у ДБР.

"Четвертий Президент свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до виконання «завдання» майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів", - додали у ДБР.

За даними бюро, підписані, всупереч національним інтересам України, документи про продовження термінів перебування чф рф в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави. Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість «Харківські угоди» дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

"Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та міста Севастополя чисельність особового складу військових російської федерації, їх військової техніки перевищувала встановлені Базовими Угодами кількісні рівні, зокрема в місті Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. рф таємно модернізувало свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги", - повідомили у бюро.

"З відома тодішнього Президента України розміщено понад встановлені Базовими Угодами кількісні рівні – 37 тисяч - особового складу збройних сил рф, які становили загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній безпеці України.

Усе це сприяло захопленню росіянами території АР Крим та надалі утворення на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів зс рф, які своєю чергою були застосовані російською федерацією для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до України", - зазначили у ДБР.

Доповнення

За вчинення за описаних обставин державної зради також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України, а слідчим суддею відносно них аналогічно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"На даний час триває екстрадиційна процедура відносно колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, один з них за наявними даними переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється", - вказали у ДБР.

Колишній міністр оборони України, підозрюваний у вчиненні державної зради, як зазначається, "переховується на території білорусі, що на даний час унеможливлює його екстрадицію". Понад те, за даними ДБР, "військове міністерство білорусі вживає заходів до оформлення йому військової пенсії".

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