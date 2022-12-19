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Харьковские соглашения: завершено расследование по госизмене Януковича и Азарова

Киев • УНН

 • 448430 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по делу о "Харьковских соглашениях", пишет УНН.

Цитата

"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших Президента и Премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения" , - сообщили в бюро.

Детали

Как сообщается, установлено, что ряд бывших высокопоставленных чиновников способствовали военным планам государства-агрессора. Они «занимались» увеличением количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их «помощь» была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем – для полномасштабной агрессии рф против Украины в феврале 2022 года, отметили в бюро.

"Сбежавший экс-президент обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина. В дальнейшем так называемые «Харьковские соглашения» ратифицировала Верховная Рада, и они были имплементированы", - сообщили в ГБР.

"Четвертый Президент сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур. Он привлек к выполнению «задачи» почти всех высокопоставленных должностных лиц правительства и подконтрольных нардепов", - добавили в ГБР.

По данным бюро, подписанные, вопреки национальным интересам Украины, документы о продлении сроков пребывания чф рф в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства. Согласно базовым соглашениям 1997 года, россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. «Харьковские соглашения» позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Из-за этих преступных действий в конце 2013 года – начала 2014 года на территории АР Крым и города Севастополя численность личного состава военных российской федерации, их военной техники превышала установленные Базовыми Соглашениями количественные уровни, в частности в городе Севастополе находилось по меньшей мере: 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и больше. рф тайно модернизировало свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания", - сообщили в бюро.

"С ведома тогдашнего Президента Украины размещено сверх установленных Базовыми Соглашениями количественные уровни – 37 тысяч - личного состава вооруженных сил рф, которые представляли угрозу суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, а также государственной безопасности Украины.

Все это способствовало захвату россиянами территории АР Крым и в дальнейшем образование на захваченных территориях новых воинских частей и подразделений вс рф, которые в свою очередь были применены российской федерацией для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину", - отметили в ГБР.

Дополнение

За совершение при описанных обстоятельствах государственной измены также сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а следственным судьей в отношении них аналогично избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время идет экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется", - указали в ГБР.

Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, как отмечается, "скрывается на территории беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию". Более того, по данным ГБР, "военное министерство беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии".

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