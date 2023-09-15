Подписание "Харьковских соглашений": в Украине заочно будут судить Януковича и Азарова

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по делу о подписании «Харьковских соглашений» в пользу россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

«Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших Президента Украины и главы правительства», - говорится в сообщении.

Детали

В связи с сокрытием обвиняемых на территории государства-агрессора, досудебное расследование осуществлялось ГБР по специальной процедуре (in absentia).

Сообщается, что они подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

«Расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины «О международных договорах Украины», 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины Соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе», - информирует ОГП.

Отмечается, что экс-глава Правительства, в свою очередь, в нарушение упомянутых нормативных актов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом министров Украины так называемых «Харьковских соглашений» в пользу российской федерации.

«Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя», - говорится в сообщении.

В ОГП отмечают также, что оккупация полуострова предоставила возможность рф осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил чф рф, а также создать новые воинские части и подразделения ВС рф. Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Дополнение

В 2022 году было завершено расследование по госизмене Януковича и Азарова по делу о «Харьковских соглашениях».

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