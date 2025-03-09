Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
В результате пяти авиаударов и ракетного обстрела в Константиновке пострадало 8 человек. Повреждены жилые дома, больница, магазины и критическая инфраструктура.
В Костянтинівці в Донецкой области количество пострадавших в результате российских авиаударов возросло до 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
8 марта 2025 года, в период с 09:25 по 09:35, вооруженные силы рф обстреляли Костянтиновку. Враг нанес пять авиаударов по городу, вероятно, применив "ФАБ-250" с модулем УМПК. В жилом квартале получили телесные повреждения мужчины 29, 32, 33 лет и 48 и 75-летние женщины. С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями, контузиями и резаными ранами их доставили в больницу
В ведомстве уточнили, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
По данным прокуратуры, через два часа армия рф снова атаковала Костянтиновку – предварительно, ракетами РСЗВ "Смерч"
Травмированы две женщины 60, 78 лет и 47-летний мужчина. У них диагностированы контузии и осколочные ранения
Отмечается, что среди поврежденных объектов – многоквартирные и частные дома, больница, магазины, аптека, автомобили, линии электросетей и газопровода.
Напоминаем
россия совершила массированную атаку с использованием 2 баллистических ракет Искандер-М, крылатой ракеты и 145 дронов. Силы ПВО сбили крылатую ракету и 79 БпЛА, пострадали 5 областей Украины.
рф обстреливает Запорожье: критическая инфраструктура под ударом, возможны перебои с газом08.03.25, 22:30 • 23386 просмотров