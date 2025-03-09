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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Авіаудари росії по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 49800 перегляди

Внаслідок п'яти авіаударів та ракетного обстрілу у Костянтинівці постраждало 8 людей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, магазини та критичну інфраструктуру.

Авіаудари росії по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла

У Костянтинівці у Донецькій області кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів зросла до 8 людей. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

8 березня 2025 року, у період з 09:25 по 09:35, збройні сили рф обстріляли Костянтинівку. Ворог завдав п’ять авіаударів по місту, ймовірно, застосувавши "ФАБ-250" із модулем УМПК. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень чоловіки 29, 32, 33 років та 48 і 75-річні жінки. З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями, контузіями та різаними ранами їх доправлено в лікарню

- йдеться у дописі прокуратури

У відомстві уточнили, що стан двох постраждалих оцінюють як важкий.

За даними прокуратури, через дві години армія рф знову атакувала Костянтинівку – попередньо, ракетами РСЗВ "Смерч"

Травмовано двох жінок 60, 78 років та 47-річного чоловіка. У них діагностовано контузії й осколкові рани

- додали правоохоронці.

Зазначається, що серед пошкоджених об’єктів – багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, магазини, аптека, автомобілі, лінії електромережі і газопроводу.

Нагадаємо

росія здійснила масовану атаку з використанням 2 балістичних ракет Іскандер-М, крилатої ракети та 145 дронів. Сили ППО збили крилату ракету та 79 БпЛА, постраждали 5 областей України.

рф обстріляла Запоріжжя: критична інфраструктура під ударом, можливі перебої з газом08.03.25, 22:30 • 23390 переглядiв

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