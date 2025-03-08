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рф обстріляла Запоріжжя: критична інфраструктура під ударом, можливі перебої з газом

Київ • УНН

 • 23390 перегляди

російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.

рф обстріляла Запоріжжя: критична інфраструктура під ударом, можливі перебої з газом

У суботу ввечері армія росії обстріляла Запоріжжя та область. Міська влада повідомила про атаку по критичній інфраструктурі. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

У суботу, 08 березня після 20-ї години Іван Федоров написав про загрозу ударних безпілотників в області, пізніше – про роботу ППО.

Згодом він повідомив про удари по місту та області.

росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, в Запоріжжі пролунало до 10 вибухів.

О 22:47 Федоров уточнив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.

Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків

- написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації.

О 23:30 Іван Федоров підтвердив, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу.

Атака триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- попередив чиновник.

Нагадаємо, увечері суботи, 8 березня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запорізькій області міська влада повідомила про вибухи.

Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині08.03.25, 10:34 • 24864 перегляди

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