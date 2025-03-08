рф обстріляла Запоріжжя: критична інфраструктура під ударом, можливі перебої з газом
Київ • УНН
російські війська завдали близько 10 ударів по Запоріжжю та області у суботу ввечері. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, можливі обмеження у подачі газу та тепла.
У суботу ввечері армія росії обстріляла Запоріжжя та область. Міська влада повідомила про атаку по критичній інфраструктурі. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
У суботу, 08 березня після 20-ї години Іван Федоров написав про загрозу ударних безпілотників в області, пізніше – про роботу ППО.
Згодом він повідомив про удари по місту та області.
росіяни завдали удари по Запоріжжю та області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих
За його словами, в Запоріжжі пролунало до 10 вибухів.
О 22:47 Федоров уточнив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.
Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків
О 23:30 Іван Федоров підтвердив, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу.
Атака триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Нагадаємо, увечері суботи, 8 березня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Запорізькій області міська влада повідомила про вибухи.
Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині08.03.25, 10:34 • 24864 перегляди